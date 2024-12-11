¿ÆÆ±»Î¤ÎÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤âÆ±»Î¤Ï¤¢¤Þ¤êÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°é»ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¢¥×¥ê¡Ö¥Þ¥Þ¥ê¡×¤Ç¤â¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤Ï¡¢¥Þ¥ÞÍ§Æ±»Î¤Î´Ø·¸¤Ï°­¤¯¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤Î»Ò¤É¤â¤¬Â¾¤Î»Ò¤«¤é¶ì¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¿Æ¤Ë¤½¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Þ¥ê¥æー¥¶ー¤«¤é¤Ï¤É¤ó¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ ¥Þ¥ÞÍ§