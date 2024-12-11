¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÄË¤ß¤ÎÊ¢ÄË¤Ë¤ª¤½¤ï¤ì¡¢µßµÞ¼Ö¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¤¨¤à¤·¤È¤¨¤à¤Õ¤¸¤ó(@mshimfujin)¤µ¤ó¡£ÉÂ±¡¤ØÅþÃå¤¹¤ë¤ÈPCR¸¡ºº¤äCT¤ò»£¤ë¤³¤È¤Ë¡£¸¡ºº¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢É×¡¦¤¨¤à¤·¤µ¤ó¤ÏÂÔ¹ç¼¼¤Ç°ì¿ÍÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ°Â¤Ê¤Ê¤«¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤ï¤«¤Ã¤¿Ê¢ÄË¤Î¸¶°ø¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ ©︎mshimfujin ©︎mshimfujin ©︎mshimfujin ¤è¤¦¤ä¤¯ÉÂ±¡¤ØÅþÃå¤·¡¢¸¡ºº