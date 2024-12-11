¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡Ê26¡Ë¤¬11Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤Û¤È¤ó¤ÉÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¡¢¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£Æ£ÅÄ¤ÏÁáÄ«¤Ë¥Ý¥¹¥È¤·¡Ö°ß¤¬ÄË¤¹¤®¤Æ¤Û¤Ü°ì¿ç¤â¤Ç¤­¤º¡¢¡¢¡×¤È¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë³¨Ê¸»ú¤òÅºÉÕ¤·¤Æµ­¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¡ÖÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¡Ö»þ´Ö¤¢¤Ã¤¿¤éÉÂ±¡¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤Í¡×¡Ö¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÆ±¤¸¤¯°ì¿ç¤â¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡×¡ÖÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡¢¿´ÇÛ¡×¡Ö¥¹