¡ÖÃí°ÕÊó¥ì¥Ù¥ë¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê10¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¸©¤Ï11Æü¡¢Á´¸©¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Ãí°ÕÊó¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼êÀö¤¤¤Ê¤É´¶À÷Í½ËÉ¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î8Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤Ë¸©Æâ¤ÇÆÏ¤±½Ð¤Î¤¢¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï¡¢1°åÎÅµ¡´ØÅö¤¿¤ê¡Ö12.47¿Í¡×¤Ç¤·¤¿¡£Á°¤Î½µ¤«¤é¡Ö3.4¿Í¡×Áý¤¨¡¢Ãí°ÕÊó¤Î´ð½à¤È¤Ê¤ë10¿Í°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸©¤Ï¤­¤ç¤¦¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó