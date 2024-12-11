ÊÉ¤Î·ê¤«¤é¿­¤Ó¤ë¼ê¡£¹âµéÏÓ»þ·×¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë½Ö´Ö¤ò¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¤Ê¤¼¥í¥·¥¢¿Í¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶¶äºÂ¤Ç¡©¶Ã¤­¤ÎÈÈ¹Ô¼ê¸ý¢£¥í¥·¥¢¿Í¤¬¤Ê¤¼¶äºÂ¤Ç¡©Àè·î¡¢¶äºÂ¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊÇã¼èÅ¹¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£¸áÁ°3»þº¢¡¢°ÛÊÑ¤¬µ¯¤­¤Þ¤¹¡£ÊÉ¤Ë¾®¤µ¤Ê·ê¤¬³«¤¯¤È¡¢¥Î¥³¥®¥ê¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÏÊª¤¬Á°¸å¤ËÆ°¤­¤Þ¤¹¡£¼¡¤ËËÀ¤Î¤è¤¦¤Ê¤Î¤â¤Î¤Ç·ê¤¬¹­¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¿Í¤Î¼ê¤¬¡ª¼êÂÞ¤ò¤Ï¤á¡¢²¿¤«¤ò¤Ä¤«¤â¤¦¤È