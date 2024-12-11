¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤ÎÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ç¤Ä¤¯¤ë¼«Æ°¼ÖÁíÏ¢¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î½ÕÆ®¤Ç¤ÎÄÂ¾å¤²Í×µá¤ÎÌÜ°Â¤ò·î³Û1Ëü2000±ß¤È¤¹¤ë°Æ¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼«Æ°¼ÖÁíÏ¢¤Ï11Æü¡¢Êª²Á¤Î¾å¾º¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÄÂ¾å¤²¤Î¸å²¡¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤Î½ÕÆ®¤Ç¤ÎÄÂ¾å¤²Í×µá¤ÎÌÜ°Â¤ò·î³Û1Ëü2000±ß¤È¤¹¤ë°Æ¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Æ°¼ÖÁíÏ¢¤¬¶ñÂÎÅª¤Ê³Û¤òÌÀ¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£¶â»Ò²ñÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÊª²Á¾å¾º¤¬¸²Ãø¤Ë½Ð¤Æ¤«¤éº£Ç¯¤Ï3Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×