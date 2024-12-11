ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Çº£·î¤Î3¸ø±é¤ò±ä´ü¤·¤Æ¤¤¤¿²Î¼êaiko¡Ê49¡Ë¤¬11ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖFNS²ÎÍØº×DAY2¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£aiko¤Ï¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÂê²Î¡ÖÁê»×Áê°¦¡×¤òÈäÏª¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ª¤Á¤ã¤á¤Ë¼ê¤Ç¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òºî¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ä¾Á°¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Þ¤Ç²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿À¸Ãæ·Ñ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖLIVE¡×¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ï¡¢aiko¤Î²Î¾§Ãæ¤Ï³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¾Á°¤Ë¤Ïaiko¤Î¸ø¼°X¤â¹¹¿·¤µ¤ì¡Ö¡ØÁê»×