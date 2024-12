DEZERT × MUCCによる対バンライヴ<DEZERT Presents 【This Is The “FACT”】 TOUR 2024 VS MUCC>が11月15日、Zepp Shinjuku (TOKYO)にて開催された。同公演よりセッション映像がDEZERTオフィシャルYouTubeチャンネルに公開された。◆DEZERT 動画 / 画像<DEZERT Presents【This Is The “FACT”】TOUR 2024>は12月27日に初の日本武道館ワンマンを控えるDEZERTが、lynch.、Sadie、MUCCのホームに乗り込んで対バンを行うツーマ