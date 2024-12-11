¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¤¿¤À³Ú¤·¤à¤À¤±¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡Ø¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¡Ù¤Ë¤Ê¤ëÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢É®¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¤¬¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ªÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È ¾®³ØÀ¸¤ÎÌ¼¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËèÇ¯¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¿ô¥«·îÁ°¤«¤é¡Ö¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ëÊª¡¢²¿¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê