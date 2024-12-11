¶ÛµÞÀ­¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ËÂçµ¬ÌÏÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿´µ¼Ô¤«¤éÄ§¼ý¤¹¤ëÆÃÊÌÎÁ¶â¡ÖÁªÄêÎÅÍÜÈñ¡×¤¬£²Æü¤Ë°ñ¾ë¸©Æâ¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¸©¤Ï£±£°Æü¡¢£²¡Á£¸Æü¤Î£±½µ´Ö¤ËÂÐ¾Ý¤Î£²£²ÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿£±£µ£²£··ï¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó£µ¡¦£¸¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë£¸£¸·ï¤ÇÄ§¼ý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Æ±¤¸£±½µ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¸©Á´ÂÎ¤ÎµßµÞÈÂÁ÷·ï¿ô¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç£±£µ¡ó°Ê¾å¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¸©¤Ï´ØÏ¢¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Æü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¸©µÄ²ñÊÝ·òÊ¡»ã°å