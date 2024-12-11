ÇÐÍ¥¤ÎÄ¹ÄÍµþ»°¤µ¤ó¡¢ÂíÆâ¸øÈþ¤µ¤ó¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¤µ¤ó¡¢¹õÂô¤¢¤¹¤«¤µ¤ó¡¢µÈÅÄÂçÈ¬´ÆÆÄ¤é¤¬¡¢±Ç²è¡ØÅ¨¡ÙÉñÂæ°§»¢ÉÕ¤­Àè¹Ô¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÄ¹ÄÍµþ»°¡Û12Ç¯¤Ö¤ê±Ç²è¼ç±é¤Ç»°´§¼õ¾Þ ¡ÖÇÐÍ¥¤ò50Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Æ¡¢½é¤á¤Æ´¶Æ°¤·¤¿ºîÉÊ¡×¸¶ºî¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤­¤¿Åû°æ¹¯Î´¤µ¤ó¤¬¼¹É®¡£¤¤¤Ä¤«Íè¤ë½ª¤ï¤ê¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¸¤­¤ë¸µÂç³Ø¶µ¼ø¤Î¿µ¤Þ¤·¤ä¤«¤ÊÊë¤é¤·¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤ÏÅû°æÎ®¤Î°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¹Ô¤«