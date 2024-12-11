±§ÅÔµÜ»Ô¤Ï¾ã¤¬¤¤¤äÆñÉÂ¤¬¤¢¤ë¿Í¸þ¤±¤Î¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥¢¥×¥ê¡Ö¤ï¤¯¡¦¤ï¤¯¥¢¥×¥ê£Õ¡×¤ÎÇÛ¿®¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤½¤Î¿Í¤Ë¹ç¤Ã¤¿Ê¡»ã¥µー¥Ó¥¹¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¸¡º÷¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£ ±§ÅÔµÜ»Ô¤Ç£±£²·î¤«¤é±¿ÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¾ã¤¬¤¤¼Ô»Ù±ç¥¢¥×¥ê¡Ö¤ï¤¯¡¦¤ï¤¯¥¢¥×¥ê£Õ¡×¤Ç¤¹¡£ ¥¢¥×¥ê¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ã³²¤äÆñÉÂ¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ã¤¬¤¤Ê¡»ã¥µー¥Ó¥¹¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÇÄ°®