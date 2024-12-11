smart¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡È¥á¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡É¡£¡ÖMen¡ÊÃËÀ­¡Ë¡×¤È¡ÖTechnology¡Êµ»½Ñ¡Ë¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¡¢ÃËÀ­ÆÃÍ­¤ÎÂÎ¤ä¿´¤ÎÇº¤ß¤Ë¸þ¤­¹ç¤¦À½ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤³¤È¡£ED¡ÊËÖµ¯¾ã³²¡Ë¡¢ÃËÀ­ÉÔÇ¥¡¢AGA¡ÊÃËÀ­·¿Ã¦ÌÓ¾É¡Ë¡¢ÇÓÇ¢¥È¥é¥Ö¥ë¡¢ÃËÀ­¹¹Ç¯´ü¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¡¢¶áÇ¯¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢25Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁ´¹ñÄ´ºº¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ED¤Î¼ÂÂÖ¤È¡¢¥¢¥ó¥Õ¥¡¡¼¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥á¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥Ö¥é