À¤´Ö¤Ç¤Ï¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ä¥«¥¹¥Ï¥é¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¦¾ì¤Ç¤Î¡Ö¾å»Ê¤ÈÉô²¼¡×¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢»Å»ö¤Î¿Ê¤áÊý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À®Ä¹¤ä¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÂç¤­¤¯±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÚ¤ê¹þ¤ó¤ÀÌ¡²è¤È¤·¤Æ¡¢Ì¡²è²È¡¦µÈÃ«¸÷Ê¿¤µ¤ó¡Ê@kakikurage¡Ë¤¬¥µ¥¤¥³¥ß¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Øº£»þ¤Î¼ã¤¤¥â¥ó¤Ï¡Ù¤Î°ìÉô¡Ø¸«¹þ¤ß¤Î¤Ê¤¤¼ã¼ê¤Ø¤ÎÀµ¤·¤¤»ØÆ³¤ÎÏÃ¡Ù¤¬X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÌ¡²è¡Û