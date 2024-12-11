¹­Åç¸©Ê¡»³»Ô¤Ë¤¢¤ëÊ¡»³¾ë¤Ç¤Ï¡¢¤ª¾ë¤ËÇñ¤Þ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤­¤ë¾ëÇñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î¾ëÇñ¤Ë¡¢»øÂÎ¸³¤Î¤Ç¤­¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Ê¡»³¾ë¤Ç¤Ïº£Ç¯7·î¤«¤é¤ª¾ë¤ËÇñ¤Þ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤­¤ë¡Ö¾ëÇñ¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÃÍÃÊ¤Ï£±Çñ£²¿©ÉÕ¤­£²¿ÍÊ¬¤Ç£±£³£²Ëü±ß¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë£±£°·î¤Ë£±ÁÈ¤¬½ÉÇñ¡¢º£¸å¤âÊ£¿ôÍ½Ìó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¤³¤Î¾ëÇñ¤Ë»øÂÎ¸³¤Î¤Ç¤­¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ Åá¤Î¹½¤¨Êý¤ä¡¢¥µ¥à