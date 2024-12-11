¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/11¡Û¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤¬11Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿YouTube¤Ë¤è¤ëº×Åµ¡ÖYouTube Fanfest Japan 2024¡×¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖYTFF¡×¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¢¡¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¡ÖÍèÇ¯·ëº§¤¹¤ë¤¾¡×Æ²¡¹Àë¸À¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯Â¿¿ô¤ÎYouTuber¤¬·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò²ù¤·¤¬¤ë¤è¤¦¤ËÇò¤Î¥¿¥­¥·¡¼¥É»Ñ¤Î¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤¬¸½¤ì¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿HIKAKIN¡¢¥Õ¥£