あっという間に12月。2024年ももうすぐ終わりますが、みなさんの2024年はどんな一年でしたか?この一年に目覚ましく活躍した「今年の顔」ともいえる人々を讃える『GQ MEN OF THE YEAR』が開催され、授賞式会見にさまざまな分野の受賞者たちが集まりました。「GQ MEN OF THE YEAR 2024」© 2024 Condé Nast Japan. All rights reserved.今年大活躍した話題の「気になる人」たちの、2024年の振り返りや来年の抱負コメントな