11Æü¤Î¿·³ã°ËÀªÃ°¡£Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÌÜÀþ¤ÎÀè¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä¥¹¥³ー¥ó¡¢¥¹¥³ー¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë¤â¥¹¥³ー¥ó¡ªº£²ó¡¢¿·³ã°ËÀªÃ°¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¹¥³ー¥ó¥Ñー¥Æ¥£ー with TEA¡õ±Ñ¹ñ¥°¥ë¥á¡×¤¬³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£29¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹¤·¡¢100¼ïÎà¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥³ー¥ó¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¿·³ãÌ¾»º¡Ö¥ë ¥ì¥¯¥Á¥¨¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤ä¡Ä¤¢¤ó¤³¤È¤è¤â¤®Ìß¤ò¶´¤ó¤ÀºûÃÄ»Ò¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·