¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£Ê¿¼êÍ§ÍüÆà¡ÖALL I WANT¡×MV¤Ç¡¢½é¤È¤Ê¤ë¥Þ¥Õ¥£¥¢Ìò¤òÇ®±é¡ª Ê¿¼êÍ§ÍüÆà¤Î¿·¶Ê¡ÖALL I WANT¡×¤¬¡¢12·î11Æü¤ËÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ Ê»¤»¤Æ¡¢ÀÚ¤Ê¤¤Âç¿Í¤ÎÎø¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ëMV¤â¸ø³«¡£Á°ºî¡Öbleeding love¡×¤È¤Ï¼ñ¤ò°Û¤Ë¤¹¤ë¡¢Ê¿¼êÍ§ÍüÆà½é¤È¤Ê¤ë¥Þ¥Õ¥£¥¢Ìò¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£ ¡ÖALL I WANT¡×¤Ï¡¢ÊÑÂÖ¿Â»Î¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤äÍÍ¡¹¤Ê¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥ïー