Screenshot: Microsoft Microsoft¤ÎAI¤Ç¤¢¤ëCopilot¤Îµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¤ª¤½¤é¤¯°ìÈÖÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Recall¡Ê¥ê¥³¡¼¥ë¡Ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥³¡¼¥ë¤Ï¡¢¾ï»þ¼«Æ°¤ÇPC²èÌÌ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£±Æ¤·¡¢¤½¤ÎÍúÎò¤«¤é²áµî¤Ë¸«¤¿¤â¤Î¤äÄ´¤Ù¤¿¤â¤Î¤ò¤¹¤°¤Ë¸¡º÷¤Ç¤­¤ëÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¡Ö¾ï»þ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£¤ë¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥×¥é¥¤¥Ð