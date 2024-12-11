1.ÇÓÝõ¤·¤¿¤¤ Ç­¤Ï¡¢ÇÓÝõ»þ¤Ë¤Þ¤ºº½¤ò·¡¤ê¡¢ÇÓÝõ¤·¤¿¸å¤Ë¤âº½¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¤Í¡£º½¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢³°Å¨¤ä³ÍÊª¤Ëµï¾ì½ê¤òÃÎ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ë¤ª¤¤¤ò¾Ã¤¹¤¿¤á¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç­¤Î¤Û¤ê¤Û¤ê¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÇÓÝõ¤ÎÆ°ºî¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ ÉÛÃÄ¤Ê¤É¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤¤¾ì½ê¤Ç¤Û¤ê¤Û¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÁÆÁê¤ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ë¤ª¤¤¤òÓÌ¤°¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥È¥¤¥ì¤ËºÂ¤ë¤è¤¦¤Ê³æ¹¥¤ò¤·¤¿¤é¡¢ÁÆÁê¤ò¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¥È