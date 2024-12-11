2020Ç¯¤è¤ê¥½¥í³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿Ê¿¼êÍ§ÍüÆà¤¬¤­¤ç¤¦11Æü¡¢¿·¶Ê¡ÖALL I WANT¡×¤òÇÛ¿®¡£ÀÚ¤Ê¤¤Âç¿Í¤ÎÎø¤òÉ½¸½¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥Þ¥Õ¥£¥¢Ìò¤ËÄ©Àï¤·¤¿Ê¿¼êÍ§ÍüÆà¤ÎMVº£ºî¤Ï¡¢ÊÑÂÖ¿Â»Î¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦GeG¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¡£¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ð¥é¡¼¥É¤Ç¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Âç¿Í¤ÎÎø¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë²Î»ì¤ò°ú¤­Î©¤Æ¤ë¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¡¢½é¤Î¥Þ¥Õ