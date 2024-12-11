¥Õ¥£¥Ã¥È¥Ù¥¤¥È¤Ï¡¢12·î9Æü(·î)¤Ë¡ÖBLUE FITNESS24+studio³ý¾ìÄ®¡¦¿·ÀîÅ¹¡×¤ò½ÐÅ¹¤·¤¿¡£¡ÖBLUE FITNESS24¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖBLUE FITNESS24¡×¤Ï¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¡¹¤Ë±¿Æ°¤ò¤¹¤ë´î¤Ó¡¢¹¬¤»¡¢ËþÂ­¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·ò¹¯¤ÇË­¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢ÀéÍÕ¸©¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿24»þ´Ö·¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤òÊ»Àß¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ë¡¢ºÇ¿··¿¤Î¶õ´Ö±é½Ð¡¢¥Ð¥ê¥å¡¼¥×¥é¥¤¥¹¡¢°Â¿´¤Î¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£ÀßÈ÷¤òÈ÷¤¨