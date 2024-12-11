¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÀ¸¤¨È´¤­Áª¼ê¤ò¼êÊü¤¹²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£¡ØTBR Football¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥óC¤Ï¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë21ºÐ¤Î¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ô¥£¥ë¥Ä³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¡¢À¸¤¨È´¤­¤Ç¤¢¤ë21ºÐMF¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ü¥Ö¡¢22ºÐMF¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Þ¥«¥Æ¥£¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÇäµÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß21ºÐ¤Î¥Ü¥Ö¡¢22ºÐ¤Î¥Þ¥«¥Æ¥£¤ÏÎ¾¼Ô¶¦¤Ë¥Þ¥óC¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¡£ºòµ¨¥Ü¥Ö¤Ï¥Þ¥óC¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥«¥Æ¥£¤Ï