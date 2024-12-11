»°É©£Õ£Æ£Ê¶ä¹Ô¤Î¹Ô°÷¡Ê£±£±·î£±£´ÆüÉÕ¤ÇÄ¨²ü²ò¸Û¡Ë¤¬Âß¶â¸Ë¤«¤é¸ÜµÒ¤Î¸½¶â¤äµ®¶âÂ°¤òÅð¤ó¤ÀÌäÂê¤Ç¡¢¶âÍ»Ä£¤ÏÆ±¹Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¶á¤¯¶ä¹ÔË¡¤Ë´ð¤Å¤¯Êó¹ðÄ§µáÌ¿Îá¤ò½Ð¤¹Êý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£Âß¶â¸Ë¤Î´ÉÍýÂÎÀ©¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢¸¶°øµæÌÀ¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ß¤òµá¤á¤ë¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Î»ÙÅ¹¤Ç´ÉÍý¿¦¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¸µ¹Ô°÷¤Ï£²£°£²£°Ç¯£´·î¤«¤é£´Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢£²»ÙÅ¹¤Ç¸ÜµÒ¤ÎÂß¶â¸Ë¤ò²ò¾û¤·¡¢Ìó£¶£°¿ÍÊ¬¤Î»ñ»º¤òÅð¤ó¤À¡£Èï³²Áí³Û¤Ï»þ²Á½½¿ô²¯±ß¤Ë¾å¤ë¤È¤¤