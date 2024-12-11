ÇÐÍ¥Ä¹ÄÍµþ»°¡Ê79¡Ë¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ç±é±Ç²è¡ÖÅ¨¡×¡ÊµÈÅÄÂçÈ¬´ÆÆÄ¡¢25Ç¯1·î17Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÀè¹Ô¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£Æ±ºî¤ÏÅû°æ¹¯Î´»á¡Ê90¡Ë¤¬98Ç¯¤Ë´©¹Ô¤·¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¤ò¡¢µÓËÜ¤â¼ê¤¬¤±¤¿µÈÅÄÂçÈ¬´ÆÆÄ¡Ê61¡Ë¤¬¥â¥Î¥¯¥í¤ÇÉÁ¤­¤­¤Ã¤¿¡£Âè37²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÇÅìµþ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¿ÅìµþÅÔÃÎ»ö¾Þ¡¢ºÇÍ¥½¨ÃËÍ¥¾Þ¡¢ºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤Î¼çÍ×3´§¤ò¼õ¾Þ¡£Ë®²è¤Î3´§À©ÇÆ¤Ï19Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¹ÄÍ¤Ï12Ç¯¤Ö¤ê¤Î±Ç²è¼ç±é¤Ç¡¢ºÊ¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¤¿77ºÐ¤Î¸µÂç³Ø