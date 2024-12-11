°û¿©Å¹¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤¬ÀÅ²¬¸©Æ£»Þ»Ô¤Î»³Ãæ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤¬ÀÚÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï»³Ãæ¤Ë°äÂÎ¤ò°ä´þ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤¤¤­¤µ¤Ä¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÈï³²¼Ô¤ÎÃËÀ­¤òÀÚÃÇ¤« »³Ãæ¤Ë°ä´þ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ä3¿Í¤ÎÌò³ä¤âÁÜºº¡Ú²ñ¼ÒÌò°÷°äÂÎ°ä´þ»ö·ï¡Û ¤³¤Î»ö·ï¤ÏÀÅ²¬»Ô¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃËÀ­¤¬¡¢Æ£»Þ»Ô¤Î»³Ãæ¤Ç°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï°äÂÎ¤òÂ»²õ¤·¡¢°ä