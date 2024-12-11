12·î11Æü¡¢°ì¿Í¤ÎÃËÀ­¤¬¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤ÆÇ°´ê¤ÎÁ´¹ñCD¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Î¸ª½ñ¤Ï¾ÆÄÅ»Ô¿¦°÷¡£¡Ö²Î¤¦¸øÌ³°÷¡×¤¬ÆóÂ­¤Î¤ï¤é¤¸¤ÇÊ³Æ®¤·¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö²Î¤¦¸øÌ³°÷¡×Ç°´ê¤ÎÁ´¹ñCD¥Ç¥Ó¥åー »ÔÌò½ê¤È¥·¥ó¥¬ー¡ÈÆóÂ­¤Î¤ï¤é¤¸¡É¤ÇÊ³Æ® ¥ì¥³ー¥É²ñ¼Ò¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ë 12·î11Æü¡¢¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ö¶ä²ÏÅ´Æ»/»°Æü·î¤ÎÈÕ¡×¡£ ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤