¥¹¥¯¥é¥Ö¥ë¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤È¤­¤Î¥Ê¥¤¥¸¥§¥ë¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥º»á¡á£²£°£±£¸Ç¯£±£°·î£²£¸Æü¡¢¥í¥ó¥É¥ó/Jonathan Brady/AP/File¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Î¥¿¥¤¥ë¤ò½Ä¤«²£¤ËÊÂ¤Ù¤ÆÃ±¸ì¤òºî¤ê¡¢ÆÀÅÀ¤ò¶¥¤¦¥²¡¼¥à¡Ö¥¹¥¯¥é¥Ö¥ë¡×¡£Àè·î³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Î¥¹¥¯¥é¥Ö¥ëÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤¬ÏÃ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÃËÀ­¤À¤Ã¤¿¡£¥Ê¥¤¥¸¥§¥ë¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥º»á¤Ï£µ£°Âå¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¿Í¡£¥¹¥Ú¥¤¥óÆîÉô¥°¥é¥Ê¥À¤Ç³«