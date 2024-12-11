¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ËÇ¤Å·Æ²¤Î¥²¡¼¥à¡Ö¥É¥ó¥­¡¼¥³¥ó¥°¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥¨¥ê¥¢¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤òµ­Ç°¤·¤¿¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¤ÏÇ¤Å·Æ²¤Î¥²¡¼¥à¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥É¥ó¥­¡¼¥³¥ó¥°¤ä¥Þ¥ê¥ª¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥¨¥ê¥¢Æâ¤ò¶î¤±½ä¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸³¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£Æþ¾ì¼Ô¡Ö½éÆü¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¾è¤ê¤¿¤¯¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤ÆÍè¤¿¡£»Å»ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ªÃë¤«¤é¡×¿·¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÎÆþ¾ì¤Ë¤ÏÀ°