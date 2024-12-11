ÌµÃÇ¤ä²Í¶õ¤Ç¤ÎÅÞ°÷ÅÐÏ¿¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÄÈªµÄ°÷¤ËÂÐ¤·¡¢KNB¤Ê¤É¸©Æâ¤ÎÊóÆ»µ¡´Ø¤Ç¤Ä¤¯¤ë¸©À¯µ­¼Ô¥¯¥é¥Ö¤ÏÀèÆü¡¢ºÆÅÙ²ñ¸«¤ò³«¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤è¤¦¿½¤·Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²óÅú´ü¸Â¤Î¤­¤ç¤¦¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÅÄÈªµÄ°÷Â¦¤«¤é²óÅú¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸©À¯µ­¼Ô¥¯¥é¥Ö¤ÏÀè·î29Æü¤ÎÅÄÈªµÄ°÷¤Î²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀ¯¼£²È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ²ñ¸«¤ò³«¤¯¤è¤¦¡¢º£·îÅÄÈªµÄ°÷¤Î»öÌ³½ê¤Ë¿½¤·Æþ¤ì