¥ë¥ë¥ë¥ó¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖÎ¹¤¹¤ë¥ë¥ë¥ë¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê¡¢À¥¸ÍÆâÀ¸¤Þ¤ì¤Î¡ØÀ¥¸ÍÆâ¥ë¥ë¥ë¥ó ¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡Ê¥ì¥â¥ó¤Î¹á¤ê¡Ë¡Ù¤¬È¯Çä¡£2024Ç¯12·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÀ¥¸ÍÆâ¥¨¥ê¥¢¤Î¤ªÅÚ»º²°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æ±¥¨¥ê¥¢¤Î°ìÉô¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¢£¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥àÀ¥¸ÍÆâ¤Î²º¤ä¤«¤Êµ¤¸õ¤ÈË­¤«¤Ê¼«Á³¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÃÏ¡É¹­Åç¸©À¥¸ÍÅÄÄ®¡É¡£¤³¤ÎÃÏ¤ÏÆüËÜ°ì¤Î¥ì¥â¥ó¤Î»ºÃÏ¡£¤½¤ó¤ÊÁÖ¤ä¤«¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÉ÷Ì£¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖÀ¥¸ÍÅÄ¥ì¥â¥ó¡×¤«¤éÃê