µþÅÔ¤Î·ú¿Î»û¤Î¤½¤Ð¤Ç½»Âð²ÐºÒ¡£½÷À­¤¬·Ú½ý¤Ç¤¹¡£¤Ñ¤Á¤Ñ¤Á¤È²»¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¬¤é·ã¤·¤¯Ç³¤¨¾å¤¬¤ë±ê¡£²¿¤«¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢±ê¤ÎÃæ¤Ç»þÀÞ¡¢Á®¸÷¤¬Áö¤ê¤Þ¤¹¡£²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏµþÅÔ»ÔÅì»³¶è¾®¾¾Ä®¤Î·ú¿Î»û¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ëÌÚÂ¤£²³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤Ç¡¢£±£±Æü¸á¸å£³»þ£±£µÊ¬¤´¤í¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¼Ö£²£´Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢¸½ºß¤â¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÌÜ·â¼Ô¡Ë¡ÖºÇ½é±ì¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤¿¤é²Ð¤¬¤Ð¡¼¤Ã¤È¾å¤¬