¥¨¥ì¥³¥à¤Ï12·î11Æü¡¢USB Type-C¥³¥Í¥¯¥¿¤ÈUSB Type-A¥³¥Í¥¯¥¿¤ÎÎ¾Êý¤òÈ÷¤¨¤¿¥¹¥é¥¤¥É¼°³°ÉÕ¤±SSD¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£12·îÃæ½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÈÁÛÄê²Á³Ê¤Ï250GB¥â¥Ç¥ë¤¬9,328±ßÁ°¸å¡¢500GB¥â¥Ç¥ë¤¬15,180±ßÁ°¸å¡¢1TB¥â¥Ç¥ë¤¬23,980±ßÁ°¸å¡¢2TB¥â¥Ç¥ë¤¬39,578±ßÁ°¸å¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î2¿§¤À¤¬¡¢2TB¥â¥Ç¥ë¤Î¤ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î1¿§¤È¤Ê¤ë¡£ESD-EWC¥·¥ê¡¼¥º¡Êº¸¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢±¦¡§¥·¥ë¥Ð¡¼¡Ë¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï250GB¡¿500GB¡¿1TB