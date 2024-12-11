¾å¼ê¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ë¤Î¤Ï¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥¢¥·¥«¤Î¡Ö¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤Ç¤¹¡£Àè·îÊ¿ÀîÆ°Êª¸ø±à¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢11Æü°ìÈÌ¸ø³«¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Î´³»Ù¤Î±¿µ¤¤¬¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê¤¢¤ë¥â¥Î¤â¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Àè·î¿À¸Í»Ô¤Î²¦»ÒÆ°Êª±à¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥¢¥·¥«¤Î¡Ö¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¡×2ºÐ¡£ÉÂµ¤¤¬Ìµ¤¤¤«¤Ê¤É¤Î¸¡±Ö¤ò½ª¤¨´Ä¶­¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤­¤¿¤¿¤á11Æü¤«¤é°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê»³²¼¹á¿¥¥­¥ã¥¹¥¿ー¡Ë¡Ö¤¤¤Þ±Â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥³¥³¥Ê