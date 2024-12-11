¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¦¥©¥Ã¥Á¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥ë¥ß¥Î¥Ã¥¯¥¹¡ÊLuminox¡Ë¡×¤«¤é¡¢¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖMASTER CARBON SEAL AUTOMATIC 3860¡Ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥«¡¼¥Ü¥ó ¥·¡¼¥ë ¥ª¡¼¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯ 3860¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤ë¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡ÖRef.3865.GOLD.LTD¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£À¤³¦¸ÂÄê999ËÜ¡¢²Á³Ê¤Ï20Ëü970±ß¡£¥ë¥ß¥Î¥Ã¥¯¥¹ MASTER CARBON SEAL AUTOMATIC 3860 ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡ÖRef.3865.GOLD.LTD¡×¥±¡¼¥¹¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖCARBONOX+¡×¤Ï¡¢¥ë¥ß¥Î¥Ã¥¯¥¹ÆÈ