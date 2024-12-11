¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÎ¦¾å½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎËÌ¸ý¿º²Ö¡Ê£²£¶¡á£Ê£Á£Ì¡Ë¤¬¡¢´ÅÅÞ¤È¤·¤ÆËèÆü¤Î?ÎÏ¤Î¸»?¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ËÌ¸ý¤Ï£±£±Æü¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¸Ä¿Í¡¦ÃÄÂÎ¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡ÖÂè£²£±²ó¥¿¥Ë¥¿·ò¹¯Âç¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Â£¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¡Öº£²ó¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤È¡Ê³èÆ°µòÅÀ¤Î¡Ë¥Á¥§¥³¤Ç¿©»ö¤Ê¤É¤Î´Ä¶­¤¬°ã¤¦Ãæ¤Ç¡¢º£Ç¯ÅÙ¤«¤é±ÉÍÜ»Î¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ë¥Á¥§¥³¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã