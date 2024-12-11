¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/11¡Û2¿ÍÁÈYouTuber¡¦Ê¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤¬11Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿YouTube¤Ë¤è¤ëº×Åµ¡ÖYouTube Fanfest Japan 2024¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¿¥Õ¥é¤Ë¤³¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«°áÁõ¤ÇÈþµÓÈäÏª¢¡Ê¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¡¢½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ç¶î¤±½ä¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö30ºÐ¤Ë¤Ï¥­¥Ä¥¤¤ó¤Ç¤¹¡×¥¨¥â¤¤¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥Ë¥á¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥Þ¥ê¥Þ¥ê¥Þ¥ê¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤¿Ê¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¡£²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¢¥Ë¥á¤Î¥ª¡¼¥×