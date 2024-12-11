¢£»³²Ð»ö¡È¥»¥ì¥Ö¤ÎÄ®¡É¤ÇµÞ³ÈÂç¸¶°ø¤Ï¡È¥»¥ì¥Ö¤ÎÄ®¡É¤Ë²Ð¤Î¼ê¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯É÷¤Ë¤¢¤ª¤é¤ì¤¿±ê¤¬²È¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¼Ö¤ò¼¡¡¹¤È°û¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«À¾³¤´ß¤Î¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡£Â¿¤¯¤Î¥»¥ì¥Ö¤¬¼«Âð¤ò¹½¤¨¤ë¡Ö¥Þ¥ê¥Ö¡×¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÀÊ¿ÍÎ¤«¤é¾º¤ëÄ«Æü¡£½»Ì±¤¿¤Á¤Ë¿Íµ¤¤Î·Ê¿§¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¡¢³¤¤Ë¤Ï¾Ã²ÐÍÑ¤Î¿å¤òÊäµë¤¹¤ë¹Ò¶õµ¡¤Î»Ñ¤¬¡Ä¡£²ÐºÒÈ¯À¸»þ¡¢2¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿Èï³²¤Ï¡¢¤ï¤º¤«°ìÈÕ¤Ç500ÇÜ°Ê¾å