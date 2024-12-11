¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÆ£Çµ¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ö¥Ï¥ì¥Æ¥è¥«¥Ã¥¿¡×¡Ê»£±Æ¡§¥¢¥ó¥Ç¥£ ¥Á¥ã¥ª¡¢ÀÇ¹þ¤ß3960±ß¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬2025Ç¯1·î30Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£»ïÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯È¾¤Î¤¬¤óÆ®ÉÂ¤ò·Ð¤Æ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÀ¤³¦¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¯¤ì¤¿Æ£Çµ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ø¤¿¤À¤¤¤Þ¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ì»å¤Þ¤È¤ï¤ÌÂçÃÀ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÄ©Àï¤·¤¿Æ£Çµ¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó2020Ç¯²Æ¤Ë¥Ç¥Ó¥å