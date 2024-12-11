ÃÏ°è¤ÎËÉÈÈÎÏ¤ò¹â¤á¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²¤Ê¤É¤òËÉ»ß¤·¤è¤¦¤È¡¢¿·³ã¸©»åµûÀî·Ù»¡½ð´ÉÆâ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ËÃ´Åö¤Î·Ù»¡´±¤ò¤Ä¤±¤ë¡È¥³¥ó¥Ó¥Ë¥µ¥Ýー¥È¥Ý¥ê¥¹¡É¤¬12·î11Æü»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú»åµûÀî·Ù»¡½ðºÙ°æÃ£É§ ½ðÄ¹¡Û¡ÖÅ¹ÊÞ¤Î³§ÍÍÊý¤Î¤´¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¤¤¤ÞÀ¤´Ö¤Ç»õ»ß¤á¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²¤ÎÌ¤Á³ËÉ»ß¤ò¿Þ¤ë¡×11Æü¡¢»åµûÀî·Ù»¡½ð¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´ÉÆâ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë17Å¹ÊÞ¤ËÃ´Åö¤Î·Ù»¡´±¤ò¤Ä¤±¤ÆËÉÈÈ¶¯²½