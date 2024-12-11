Çðºê´¢±©¸¶È¯7¹æµ¡¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Ø¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤è¤¦¤È12·î10Æü¡¢»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®ーÄ£¤¬¿·³ã¸©½½ÆüÄ®»Ô¤ÇÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ºÆ²ÔÆ¯¤òµÞ¤°¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢²Ö³ÑÃÎ»ö¤¬¡Ö¸¶È¯¤ÎÉ¬Í×À­¡¦°ÂÁ´À­¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ñ¤¬Á°ÌÌ¤ËÎ©¤Á¡¢¸©Ì±¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤è¤¦¡×µá¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë±þ¤¸¤Æ³«¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ú»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®ーÄ£Á°ÅÄÇîµ® ¸¶»ÒÎÏ¹­Êó¼¼Ä¹¡Û¡ÖÆüËÜ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¸·¤·¤¤°ÂÄê¶¡µë¤Î¾õ¶·¡¢¤½¤ì¤«¤éÇ³ÎÁÈñ¤ÎÍÞÀ©¡¢¤½¤·¤ÆÃ¦ÃºÁÇ¤ò¿Ê¤á