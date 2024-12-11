¤¢¤ë´¨¤¤Ìë¡¢»¥ËÚ¤Î³¹¤Ç¡Ö¥É¥ó¡¢¥É¥ó¡×¤È¤¤¤¦¶Á¤­ÅÏ¤ë²»¤¬¿Í¡¹¤Î¼ª¤òÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ä¡Ä¡£Àµ²ò¤Ï»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¡¢»¥ËÚÂçÁÒ»³Å¸Ë¾Âæ¡Ê¥¹¥­¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÅß²Ö²Ð¡×¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÁÒ»³¤Î²Ö²Ð¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Þ¤¹!²»¤À¤±¡¼(¾Ð)(@kotton105910)¤è¤ê°úÍÑ¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¿¤Î²»¤À¤í¤¦?¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤Î²»¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë½»Ì±¤¿¤Á¤Î´Ö¤ÇÅß²Ö²Ð¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÂçÁÒ»³¤ÎÅß²Ö²Ð¡¢°ìÅÙ¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹