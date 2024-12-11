Ë½ÎÏÃÄ¤ÎÄÉÊü¤òÌÜ»Ø¤¹½¸²ñ¤¬¶âÂô»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ã¼Ô¤òÈ¿¼Ò²ñÅªÀªÎÏ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¹Ö±é²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ì¤ÏË½ÎÏÃÄÄÉÊü¤Îµ¡±¿¤ò¹â¤á¤è¤¦¤È¸©·Ù¤Ê¤É¤¬ËèÇ¯³«¤¤¤Æ¤¤¤ë½¸²ñ¤Ç¤¹¡£ËÁÆ¬¡¢ÀÐÀî¸©·Ù¤ÎÂçÖºÀµÍÎËÜÉôÄ¹¤¬°§»¢¤Ë¤¿¤Á¡¢È¿¼Ò²ñÅªÀªÎÏ¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¶¯²½¤Ø·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£½¸²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤òÈ¿¼Ò²ñÅªÀªÎÏ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¡ÖÆþ¸ýË½ÇÓ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¶âÂôÀ¾¹â¹»¤Î1Ç¯À¸Ìó350¿Í¤ò¾·ÂÔ¤·¡¢¹Ö±é²ñ¤ò³«ºÅ¡£ ¼ÂºÝ