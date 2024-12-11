Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Ï11Æü¡¢CFO¡ÊºÇ¹âºâÌ³ÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤äËÌÊÆ»ö¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤Ê¤É¤òÍèÇ¯1·î1ÆüÉÕ¤Ç¸òÂå¤µ¤»¤ë¿Í»ö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¶ÈÀÓ¤¬µÞÂ®¤Ë°­²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Ìò°÷ÂÎÀ©¤ÎÊÑ¹¹¤ÇºÆ·ú¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÁÀ¤¤¡£½¢Ç¤¤«¤é5Ç¯¤¬·Ð¤ÄÆâÅÄÀ¿¼ÒÄ¹¤ÏÂ³Åê¤¹¤ë¡£¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Þ¡¼CFO¤ÏÃæ¹ñ»ö¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë½¢¤­¡¢ËÌÊÆ»ö¶È¥È¥Ã¥×¤Î¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Ñ¥Ñ¥ó»á¤¬¿·¤¿¤ÊCFO¤È¤Ê¤ë¡£¼ý±×¤¬°­²½¤·¤Æ¤¤¤ëËÌÊÆ»ö¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢²¤½£¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹´´Éô¤Î¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥à¥Ë¥¨»á¤¬