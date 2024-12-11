¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/11¡Û¥«¥Ã¥×¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¤Ê¤³¤Ê¤³¥«¥Ã¥×¥ë¤¬11Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿YouTube¤Ë¤è¤ëº×Åµ¡ÖYouTube Fanfest Japan 2024¡×¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤³¤Ê¤³¡ÖYTFF¡×¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¢¡¤Ê¤³¤Ê¤³¥«¥Ã¥×¥ë¡ÖYTFF¡×¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤Ê¤³¤Ê¤³¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£HIKAKIN¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¥º¤Î¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¤È¤È¤â¤ËÉñÂæ¤òºÌ¤Ã¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯YouTuber¤¬Â¿