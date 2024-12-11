12Æü¤ÎÅ·µ¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÂçµ¤ÉÔ°ÂÄê¤Î¤ÁÀ²¤ì¡×¤Ç¤¹¡£Ä«¤Þ¤Ç±«¤äÍë±«¤Î½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãëº¢¤«¤é¤ÏÀ²¤ì´Ö¤¬½Ð¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£11ÆüÄ«¤ÏÎä¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãë´Ö¤ÏÆüº¹¤·¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÄãµ¤²¹¤Ï3¡îÁ°¸å¤È¡¢Ê¡²¬»Ô¤äÄ«ÁÒ»Ô¤Ê¤Éº£¥·ー¥º¥ó°ìÈÖ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï13¡îÁ°¸å¤È¡¢¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ê¡²¬´É¶èµ¤¾ÝÂæ¤Î¥¤¥Á¥ç¥¦¤ÎÉ¸ËÜÌÚ¤¬²«¿§¤¯¿§¤Å¤­¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿Ç¯¤è¤ê21Æü¤âÃÙ¤¯¡¢Åý·×³«»Ï°ÊÍèºÇ¤â