²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÁá¸«Í¥¤¬10Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£²Î¼ê¤Î¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥ª¥ó¥°¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÁá¸«Í¥¡Ê58¡Ë¡¢ ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»ÑÈäÏª¤³¤ÎÆü¡¢Áá¸«¤Ï9Æü¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¤ÎÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤Î¥¶¥ï¤Ä¤¯ ! ¾¼ÏÂ²ÎÍØº×¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡Ø²Æ¿§¤Î¥Ê¥ó¥·¡¼¡Ù¤ÇÅÐ¾ì¡×¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡ÖµÒÀÊ¤Î¥é¥¤¥È¤ò¸«¤Æ´¶Æ°¡ª¡×¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¸µµ¤¤è¤¯YES