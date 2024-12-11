±­¤ÎÆ°¤­¤ÇÍâÇ¯¤ÎµÈ¶§¤òÀê¤¦ÀÐÀî¸©±©ºð»Ô¡¦µ¤Â¿Âç¼Ò¤Î¿À»ö¡Ö±­º×¡Ê¤¦¤Þ¤Ä¤ê¡Ë¡×¤Ë¸þ¤±¡¢¼çÌò¤È¤Ê¤ë±­¤ÎÊá³Í¤¬8Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸µÆü¤ÎÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤«¤é¤«±­¤ÏÊá¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯12·î16Æü¤Ëµ¤Â¿Âç¼Ò¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö±­º×¡×¤Ï¡¢¿À¤Î²½¿È¡Ö±­ÍÍ¡×¤ÎÆ°¤­¤ÇÍâÇ¯¤ÎµÈ¶§¤òÀê¤¦¿À»ö¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ìµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±­¤ÎÊá³Í¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢¼·Èø»Ô±­±ºÄ®¡Ê¤¦¤Î¤¦¤é¤Þ¤Á¡Ë¤Î¾®À¾´²Ç·¤µ¤ó¤ÈÂ©»Ò¤ÎÃ£Ìð¤µ¤ó