¡Ú¥½¥¦¥ëÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥è¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤Î¡ÖÈó¾ï²ü¸·¡×Àë¸À¤ò½ä¤ê¡¢·Ù»¡Ä£¤Î¹ñ²ÈÁÜººËÜÉô¤È¹â°Ì¸ø¿¦¼ÔÈÈºáÁÜºº½è¡¢¹ñËÉÉô¤ÎÄ´ººËÜÉô¤Ï£±£±Æü¡¢¹çÆ±ÁÜºº¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¡Ö¶¦½õÁÜººËÜÉô¡×¤òÈ¯Â­¤µ¤»¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±ËÜÉô¤Ï¡Ö¹ñ²ÈÁÜººËÜÉô¤ÎÁÜºº·Ð¸³¤ÈÇ½ÎÏ¡¢¹â°Ì¸ø¿¦¼ÔÈÈºáÁÜºº½è¤ÎË¡ÍýÅª¤ÊÀìÌçÀ­¤ÈÎá¾õÀÁµá¸¢¡¢¹ñËÉÉôÄ´ººËÜÉô¤Î·³»öÅª¤ÊÀìÌçÀ­¤Ê¤É³Æµ¡´Ø¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤·¡¢½ÅÊ£ÁÜºº¤Ë¤è¤ëº®Íð¤ÈÈó¸úÎ¨ÌäÂê